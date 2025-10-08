Topo

Notícias

Fluxo cambial total em setembro (preliminar) é negativo em US$ 223 milhões, revela BC

Brasília

08/10/2025 14h54

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 223 milhões em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 780 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 56,450 bilhões e vendas no total de US$ 57,230 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 557 milhões, com importações de US$ 22,258 bilhões e exportações de US$ 22,815 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,764 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,654 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,397 bilhões em outras entradas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

Petrobras acumula R$180 mi com custos de sonda parada na Foz do Amazonas

Egito se classifica para a Copa do Mundo de 2026

Relator vota por arquivar processo contra Eduardo no Conselho de Ética

Prefeita esfaqueada na Alemanha foi atacada por sua filha, segundo polícia

'Cheguei e teto já tinha caído', diz prestador que escapou de acidente

Moradores reclamam de crimes na Joaquim Antunes, em Pinheiros, zona oeste de SP

Cozinha aberta, estilo rústico e Michelin: como é o restaurante de Fogaça

Homem é detido por incêndio letal em Los Angeles em janeiro

Lula e Tarcísio antecipam disputa e medem forças em MP dos bancos e bets

Por que a mulher mais poderosa da União Europeia está sob pressão