Fluxo cambial total em setembro (preliminar) é negativo em US$ 223 milhões, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 223 milhões em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 780 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 56,450 bilhões e vendas no total de US$ 57,230 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 557 milhões, com importações de US$ 22,258 bilhões e exportações de US$ 22,815 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,764 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,654 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,397 bilhões em outras entradas.