Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Julia Piquet se envolveu em acidente de carro nos EUA - Reprodução
Julia Piquet se envolveu em acidente de carro nos EUA Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 18h56

Julia Piquet, filha do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, se envolveu em um acidente de trânsito na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Julia dirigia o carro e estava com a mãe e a sogra. O veículo da brasileira foi atingido por um outro motorista, que vinha logo atrás, na rodovia estadual NC 73. As informações são da NBC Sports.

Brasileira havia reduzido a velocidade para fazer uma curva à esquerda. Porém, o motorista que vinha atrás não diminuiu a velocidade e atingiu a traseira do seu carro.

Com o impacto da colisão, o carro de Julia entrou na contramão e foi atingido por um terceiro automóvel. O veículo ficou parcialmente destruído na parte traseira e na lateral. A filha de Piquet, a mãe e a sogra foram encaminhadas a um hospital local e passam bem.

Motorista que bateu no carro de Julia foi identificado. O homem deverá responder por infrações no trânsito. Ele não foi preso.

O piloto mexicano da Stock Car Daniel Suárez, marido de Julia, postou fotos do carro destruído. "Esse carro salvou as vidas da minha esposa, minha mãe e minha sogra. Ontem foi um dia muito assustador. Hoje, sou muito grato por elas estarem vivas", disse.

Julia usou as redes para informar que está bem. Ela também compartilhou foto de um pulôver ensanguentado que usava no momento do acidente. "Sobrevivi, mas meu pulôver, não", escreveu.

