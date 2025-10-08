Fed viu aumento nos riscos para emprego no mês passado, mas seguiu cauteloso com inflação

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve concordaram, em sua recente reunião de política monetária, que os riscos para o mercado de trabalho dos Estados Unidos haviam aumentado o suficiente para justificar um corte na taxa de juros, mas muitos continuaram cautelosos em relação à inflação alta em meio a um debate sobre o quanto os custos atuais dos empréstimos estavam pesando sobre a economia, conforme mostrou a ata da sessão de 16 e 17 de setembro nesta quarta-feira.

"A maioria dos participantes observou que era apropriado mudar a taxa básica em direção a uma configuração mais neutra, porque eles julgaram que os riscos de baixa para o emprego haviam aumentado", disse a ata, que capturou a discussão emergente entre autoridades do Fed mais preocupadas com a proteção do mercado de trabalho e relativamente despreocupadas agora com a inflação, incluindo o novo diretor Stephen Miran, e aqueles que veem sinais de que a inflação permanece persistentemente acima da meta de 2% do banco central dos EUA.

No entanto, ao mesmo tempo, "a maioria dos participantes enfatizou os riscos de alta em suas perspectivas para a inflação, apontando para leituras de inflação que se afastam ainda mais de 2%, incerteza contínua sobre os efeitos das tarifas" e outros fatores, segundo a ata.