Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

08/10/2025 18h38

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,56%

Pontos: 142.145,38

Máxima de +0,73% : 142.385 pontos

Mínima estável: 141.356 pontos

Volume: R$ 19,9 bilhões

Variação em 2025: 18,18%

Variação no mês: -2,8%

Dow Jones: 0%

Pontos: 46.601,78

Nasdaq: +1,12%

Pontos: 23.043,38

Ibovespa Futuro: +0,66%

Pontos: 142.535

Máxima (pontos): 142.750

Mínima (pontos): 141.620

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,23

Variação: +0,16%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,64

Variação: -0,62%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,00

Variação: +1,67%

Ambev ON

Preço: R$ 11,90

Variação: +1,62%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,53

Variação: -1,18%

Vale ON

Preço: R$ 59,25

Variação: +0,85%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 59,25

Variação: +0,85%

Itausa PN

Preço: R$ 11,05

Variação: +0,91%

Global 40

Cotação: 724,012 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3432

Venda: R$ 5,3442

Variação: -0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,46

Venda: R$ 5,56

Variação: +0,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3421

Venda: R$ 5,3427

Variação: +0,12%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4200

Venda: R$ 5,5250

Variação: +0,29%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3660

Variação: -0,34%

- Euro

Compra: US$ 1,1626 (às 18h35)

Venda: US$ 1,1628 (às 18h35)

Variação: -0,26%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2130

Venda: R$ 6,2140

Variação: -0,3%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,4710

Variação: -0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.070,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,65%

