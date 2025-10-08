É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que supostamente mostraria uma discussão por rádio entre um piloto e uma controladora de voo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Especialistas em aviação consultados pelo UOL Confere concluíram que o vídeo foi feito a partir de um simulador de voo e contém elementos que não condizem com a realidade, como o tipo de linguagem utilizada pelo piloto e pela controladora de voo, o prefixo da aeronave e os prédios no entorno do aeroporto.

O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) informou que não registrou qualquer episódio semelhante ocorrido em Congonhas.

O que está circulando

Vídeo que de suposta discussão entre piloto de jatinho e controladora foi feito em simulador Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo contém a mensagem "Piloto pousa avião sem autorização em Congonhas e desafia torre de controle: 'Quero ver quem vai me impedir'" e mostra a aproximação e o pouso de um avião em um aeroporto. Um narrador diz que o caso ocorreu em Congonhas. Em seguida, é exibido o suposto áudio da discussão entre o piloto de um jatinho, que teria pousado sem autorização, e uma controladora de voo. Há imagens de uma abordagem de agentes da Polícia Federal e, na sequência, o jatinho decola, com o piloto dizendo "quem tem dinheiro não fica preso".

Por que é falso

Decea desconhece episódio em Congonhas. Ao UOL Confere, o órgão, ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou que "não foram registrados reportes ao Decea sobre o evento citado".

Vídeo foi feito a partir de simulador de voo. Alexandre Saconi, advogado e colunista do UOL especializado em aviação, analisou as imagens compartilhadas pelas peças enganosas a pedido do UOL Confere. Ele chamou a atenção para a movimentação da câmera no final do vídeo, durante a decolagem: "O efeito da câmera segue direitinho o avião. Coisa de simulador". Lito Sousa, piloto e influenciador digital do ramo da aviação, também apontou para o movimento previsível da câmera, que não é compatível com uma filmagem feita por alguém com um celular.

Imagens são de jatinhos diferentes. Saconi afirmou que o vídeo mostra duas aeronaves diferentes para se referir ao mesmo jatinho: "A matrícula na cauda começa com N, indicando que é dos EUA. A outra imagem mostra uma matrícula brasileira" (abaixo, em amarelo). O colunista acrescentou que há diferença no número de janelas da aeronave: cinco em uma e seis na outra (abaixo, em vermelho).

É possível notar que vídeo falso mostra duas aeronaves diferentes, como se verifica pelas diferenças nos prefixos (em amarelo) e no número de janelas (em vermelho) Imagem: Reprodução

Entorno do aeroporto não tem prédios altos. "Não existem prédios dessa altura do lado do aeroporto", destacou Saconi. Já Lito estranhou a quantidade de edifícios e o fato de boa parte dos apartamentos estar iluminada durante a madrugada. As imagens do entorno de Congonhas no Google Street View não condizem com as exibidas pelo vídeo falso (abaixo).

Vídeo falso (à esquerda) mostra prédios altos no entorno de Congonhas, mas na verdade a região possui edifícios baixos (à direita) Imagem: Reprodução e Reprodução/Google Street View

Diálogo entre piloto e controladora é falso. Saconi ressaltou que "a fraseologia da suposta controladora foge completamente do padrão". Tanto o colunista do UOL como Lito concordam que a conversa foi simulada e editada para parecer uma conversa via rádio.

Lei prevê punições a quem desobedece normas da aviação. O Código Brasileiro de Aeronáutica descreve como "infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários ou operadores de aeronaves" atitudes como "desobedecer aos regulamentos e normas de tráfego aéreo" e "operar aeronave deixando de manter fraseologia-padrão nas comunicações radiotelefônicas". (aqui)

Congonhas fecha às 23h, e não à meia-noite. Por estar localizado em uma área urbana, o aeroporto funciona das 6h às 23h, como ressaltou Lito (aqui e abaixo). No vídeo utilizado pelas publicações enganosas, a "controladora de voo" afirma que o local encerra a operação à meia-noite.

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 37 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news