Exportações até setembro de 2025 já superam total de embarques de 2024, aponta Anfavea

São Paulo

08/10/2025 12h37

Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil já exportou mais veículos do que em todo o ano de 2024, divulgou nesta quarta-feira, 8, a Anfavea, entidade que representa as montadoras do País. Nos primeiros nove meses deste ano, os embarques somaram 430,8 mil veículos, ante pouco mais de 398 mil unidades em todo o ano passado.

Nos primeiros nove meses deste ano, as exportações cresceram 51,6% na comparação com igual período de 2024. Os números refletem, sobretudo, a retomada das compras da Argentina aos veículos brasileiros. Apesar do crescimento dos embarques neste ano, o cenário dos próximos meses ainda inspira alguma preocupação, conforme detalhou o presidente da entidade, Igor Calvet.

Ele destaca, sobretudo, o fim do acordo comercial de exportações de veículos do Brasil para a Colômbia.

"O fato novo é o fim do acordo com a Colômbia, que era o terceiro maior destino das nossas exportações. É um ponto que trará instabilidade", disse Calvet durante coletiva na manhã desta quarta.

Desde 2017, o Brasil tinha um acordo que o permitia vender à Colômbia até 50 mil veículos por ano com tarifa zero de importação. O acordo venceu em 30 de setembro e não foi renovado. "Passaremos a ser um parceiro menos prioritário para vender à Colômbia", frisou Calvet, mencionando que há risco desse "vácuo" ser ocupado por outros parceiros comerciais da Colômbia.

Importações

A Anfavea também divulgou que, entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil importou 355,7 mil veículos, alta de 10,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Desse total, as duas principais origens desses veículos foram da Argentina (150.252 unidades) e China (123.482).

