Ex-diretor do FBI, James Comey se declara inocente de acusações feitas sob pressão de Trump

Por Sarah N. Lynch e Andrew Goudsward

ALEXANDRIA, Estados Unidos (Reuters) - James Comey, ex-diretor do FBI, declarou-se inocente nesta quarta-feira das acusações criminais que o acusam de fazer declarações falsas e obstruir uma investigação do Congresso, no primeiro processo do Departamento de Justiça contra um dos inimigos políticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As acusações foram apresentadas pela ex-advogada pessoal de Trump, Lindsey Halligan, que foi empossada no mês passado como procuradora dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia depois que Trump expulsou seu antecessor por causa de sua reticência em processar Comey e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Um juiz marcou o julgamento para começar em 5 de janeiro.

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, fez a declaração em nome de Comey durante uma audiência de cerca de 25 minutos no tribunal.

"Nosso ponto de vista é que essa acusação foi feita sob a direção do presidente Trump", disse Fitzgerald.

Comey, que compareceu a um tribunal de Alexandria, no Estado norte-americano da Virgínia, é acusado de fazer conscientemente uma declaração falsa quando disse a um senador republicano, durante uma audiência em 2020, que ele apoiava o testemunho anterior de que não autorizava ninguém a servir como fonte anônima em reportagens sobre investigações do FBI.

A acusação alega que Comey autorizou um funcionário do FBI a divulgar informações sobre uma investigação federal. A acusação não identifica a investigação, mas parece estar relacionada à democrata Hillary Clinton, rival de Trump nas eleições de 2016. Ela não detalha as provas contra Comey.

Trump ameaçou prender seus rivais políticos desde o início de sua campanha presidencial de 2016, mas o caso contra Comey marca a primeira vez que seu governo conseguiu garantir uma acusação de um grande júri contra um deles.

O Departamento de Justiça de Trump também está investigando outros opositores, incluindo James, o senador democrata da Califórnia Adam Schiff, e John Bolton, que atuou como funcionário de segurança nacional no primeiro mandato de Trump como presidente.

Horas antes da audiência, Trump pediu a prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois, ambos democratas, enquanto seu governo se prepara para enviar tropas da Guarda Nacional durante a intensificação da fiscalização da imigração na cidade.

Apenas um em cada quatro norte-americanos em uma pesquisa Reuters/Ipsos concluída na terça-feira concordou com a afirmação de que o Departamento de Justiça faz seu trabalho de forma justa e sem interferência política.

Halligan, que não tem experiência como promotora e trabalhou anteriormente como advogada de seguros, apresentou as provas do caso ao grande júri.

Os advogados de carreira da promotoria redigiram anteriormente um memorando pedindo que ela não prosseguisse com a busca de uma acusação, citando a falta de provas para estabelecer a causa provável de que Comey cometeu um crime, informou a Reuters. Em uma ação altamente incomum, o governo enviou dois promotores federais de um escritório diferente em Raleigh, Carolina do Norte, para lidar com o caso.

As acusações contra Comey surgiram pouco depois de Trump reclamar publicamente da falta de ação no caso. A disposição do Departamento de Justiça de responder às exigências de Trump representa uma violação das normas de décadas que buscaram isolar a aplicação da lei dos EUA das pressões políticas.

Mais de 1.000 ex-integrantes do Departamento de Justiça de administrações republicanas e democratas assinaram recentemente uma carta condenando o caso contra Comey como "um ataque sem precedentes ao Estado de Direito".