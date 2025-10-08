Ex-chefe do FBI James Comey se declara não culpado em caso impulsionado por Trump

O ex-diretor do FBI James Comey, um crítico ferrenho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se não culpado nesta quarta-feira (8) das acusações de obstrução de uma comissão investigativa parlamentar e de falso testemunho perante o Congresso.

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, apresentou a declaração do ex-chefe do FBI em uma audiência em um tribunal federal em Alexandria, Virgínia.

