Topo

Notícias

Ex-chefe do FBI James Comey se declara não culpado em caso impulsionado por Trump

08/10/2025 11h12

O ex-diretor do FBI James Comey, um crítico ferrenho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se não culpado nesta quarta-feira (8) das acusações de obstrução de uma comissão investigativa parlamentar e de falso testemunho perante o Congresso. 

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, apresentou a declaração do ex-chefe do FBI em uma audiência em um tribunal federal em Alexandria, Virgínia.

cl/aha/mar/val/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Golpe do milho: como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

Rede social informa ao STF que não vai reativar conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula

Embora resistente, economia global mostra sinais de alerta, diz chefe do FMI

Victoria Beckham será protagonista de documentário da Netflix