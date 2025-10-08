Estudo revela como maior templo do Egito surgiu de uma 'ilha' do Nilo

Uma equipe liderada por arqueólogos da Universidade de Uppsala, na Suécia, descobriu detalhes do complexo em que está o Templo de Karnak, em Luxor, no Egito.

O que aconteceu

Considerado o estudo mais completo sobre o Templo de Karnak, o material apresentou o levantamento geoarqueológico do local. Os resultados indicaram não só a idade do templo, mas também suas ligações com a mitologia egípcia antiga e novas percepções sobre a interação entre a paisagem às margens do templo e as pessoas que ocuparam e desenvolveram a região ao longo dos últimos milênios.

A equipe de cientistas analisou 61 amostras de sedimentos que estavam dentro e ao redor do sítio arqueológico do templo. A equipe também estudou milhares de fragmentos de cerâmica para ajudar a datar as evidências, o que os ajudou a mapear a transformação local ao longo de 3 mil anos. Os resultados foram publicados na revista Antiquity.

Nova pesquisa descreve as características geoarqueológicas do Templo de Karnak, um dos maiores do mundo Imagem: Paul Panayiotou/Getty Images

O que os pesquisadores descobriram

Antes de aproximadamente 2520 a.C., o local seria inadequado para ocupação permanente por causa das inundações causadas pelas águas do rio Nilo. Segundo os cientistas, isso indica que a ocupação mais antiga de Karnak provavelmente ocorreu durante o Império Antigo — entre 2591 e 2152 a.C. "A idade do Templo de Karnak tem sido muito contestada nos círculos arqueológicos, mas nossas novas evidências colocam uma restrição temporal em sua ocupação e construção mais antigas", explicou Kristian Strutt, um dos autores do artigo, ao portal Science Daily.

Os fragmentos de cerâmica encontrados no local também foram datados pelos arqueólogos. Entre estes objetos, os mais antigos são de 2305 a 1980 a.C.

O estudo revelou que o complexo surgiu a partir de uma ilha em meio às enchentes do Nilo. Segundo as evidências analisadas, a terra em que o templo foi erguido se formou quando os canais do rio cortaram seus leitos a oeste e leste, criando uma ilha de terreno elevado.

Essa ilha emergente forneceu a base para a ocupação e a construção inicial do templo de Karnak. Ao longo dos séculos, os canais fluviais de ambos os lados do sítio divergiram ainda mais, criando mais espaço para o desenvolvimento do complexo do templo. "Os canais do rio ao redor do local moldaram como e onde o templo poderia se desenvolver, com novas construções ocorrendo sobre rios antigos à medida que eles assoreavam", disse Dominic Barker, um dos autores do artigo, ao Science Daily.

Também vemos como os antigos egípcios moldaram o próprio rio, despejando areia do deserto em canais, possivelmente para fornecer novas terras para construção, por exemplo Dominic Barker, ao Science Daily

Pedaço de terra em que Templo de Karnak foi construído se formou a partir do curso de água dos canais que cortaram o rio Nilo, segundo arqueólogos Imagem: Nick Brundle Photography

Evidências corroboram mitologia egípcia

Os novos detalhes sobre a paisagem do templo tem "semelhanças impressionantes" com um mito de criação do Egito Antigo, segundo os pesquisadores. A equipe acredita que a decisão de levantar o templo no local onde a construção foi posicionada pode estar ligada às visões religiosas de seus habitantes.

Textos egípcios antigos dizem que o deus criador se manifestou como um terreno elevado, emergindo do "lago". A ilha onde Karnak foi encontrada é a única área de terreno elevado cercada por água na região. "É tentador sugerir que as elites de Tebas [cidade antiga, onde está Luxor atualmente] escolheram a localização de Karnak para a morada de uma nova forma do deus criador, Amon-Rá, pois se encaixava no cenário cosmogônico de terrenos elevados emergindo da água circundante", disse Ben Pennington, principal autor do estudo e pesquisador de Geoarqueologia na Universidade de Southampton, ao Science Daily.

Textos posteriores do Império Médio (entre 1980 e 1760 a.C.) desenvolvem essa ideia, com o 'monte primordial' emergindo das 'Águas do Caos'. Durante esse período, a diminuição da enchente anual teria ecoado essa cena, com o monte sobre o qual Karnak foi construída parecendo 'subir' e crescer com o recuo das águas da enchente Ben Pennington, ao Science Daily

A equipe agora irá realizar trabalhos em outros pontos do local. Os pesquisadores conseguiram permissão para estudar toda a planície de inundação da região de Luxor. A partir das futuras descobertas, os cientistas esperam entender melhor a formação das paisagens de toda a região.

O templo de Karnak é considerado o maior do Egito e um dos maiores do mundo. O complexo é dedicado ao deus Amon-Rá, uma das principais divindades do panteão egípcio. Devido à importância na história antiga do país, a região de Luxor é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco.