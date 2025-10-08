Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,715 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,715 milhões de barris, a 420,261 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta menor, de 700 mil barris.

Os estoques de gasolina caíram 1,601 milhão de barris, a 219,093 milhões de barris, mais intensa que a queda projetada de 1 milhão de barris.

Já os estoques de destilados recuaram 2,018 milhões barris, a 21,559 milhões de barris. A previsão era de queda menor, de 400 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 91,4% para 92,4%, contrariando expectativa de recuo a 90,5%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 763 mil barris, a 22,704 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,629 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.