Escrivá diz que as taxas de juros do BCE estão em nível "adequado"

MADRID (Reuters) - As taxas de juros europeias estão em um "nível adequado" e não há necessidade de mais orientações por parte do Banco Central Europeu, disse José Luis Escrivá, membro do Conselho do BCE, em um evento em Madri nesta quarta-feira.

O BCE deixou inalteradas as taxas de juros neste mês, conforme esperado, e manteve uma visão otimista sobre o crescimento e a inflação, diminuindo as expectativas de novos cortes nos custos dos empréstimos.

Escrivá disse que os mercados estão esperando taxas estáveis por algum tempo, embora ele não descarte completamente outro movimento.

"Opcionalidade significa opcionalidade", acrescentou ele, referindo-se à abordagem dependente de dados do BCE, que visa manter a flexibilidade em vez de se comprometer com uma trajetória determinada antecipadamente para os juros.

Escrivá, que é presidente do Banco da Espanha, disse que o cenário central do BCE tem a inflação oscilando em torno de sua meta de 2%, mas ele reconheceu que a previsão ainda pode mudar em meio a um ambiente incerto.

A inflação nos 20 países que compartilham o euro aumentou para 2,2% em setembro, de 2,0% em agosto, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas.

Escrivá disse que os riscos em termos de inflação estão bem equilibrados, acrescentando que não surgiram riscos negativos para o crescimento econômico na zona do euro.

"Não parece haver risco de a Europa crescer rápido demais", acrescentou.

(Reportagem de Jesús Aguado e Emma Pinedo)