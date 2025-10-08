Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Trabalhadores com vínculo formal agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS

Funcionários regidos pela CLT podem aderir a essa linha de crédito, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de acesso a financiamento. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou em bancos participantes do programa.

O processo é simples: o trabalhador informa o valor desejado e recebe propostas de instituições financeiras — em um sistema semelhante a um leilão, que permite escolher a oferta mais vantajosa em termos de juros e prazos.

As parcelas são descontadas diretamente pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa estrutura possibilita taxas menores do que as aplicadas no consignado convencional. Depois da contratação, o acompanhamento dos débitos pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia, além de 100% da multa rescisória em caso de demissão. A troca de emprego dentro do regime CLT não anula o contrato.

A gestão da iniciativa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá definir regras adicionais e estabelecer limites de juros.

Desde 25 de abril, trabalhadores com empréstimos já descontados em folha podem migrar o contrato atual para essa modalidade. O objetivo central é oferecer crédito mais barato e reduzir o risco de superendividamento.

Essa opção pode ser interessante para quitar dívidas com juros altos, como as do rotativo do cartão. Para Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é uma saída para regularizar pendências no cheque especial ou em contratos de crédito pessoal (CDC). "Em emergências, quando não há reserva financeira, essa modalidade é mais indicada que outras disponíveis no mercado", afirma.

No entanto, ela não é a melhor alternativa para aposentados que seguem empregados e já utilizam margem consignável pelo INSS. "Nesse caso, o consignado vinculado à aposentadoria é mais vantajoso, pois costuma ter juros menores que o consignado CLT", explica a especialista.

Antes de assumir o compromisso, é essencial observar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não assuma parcelas que comprometam seu orçamento. O crédito pode ser útil para financiar um imóvel, mas não compensa se for apenas para cobrir despesas cotidianas".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo, é preciso ter uma conta no Gov.br. O cadastro funciona da seguinte forma:

Acesse o site Gov.br e preencha os dados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro acesso; Concluído o cadastro, a Carteira de Trabalho Digital estará disponível pelo aplicativo (Android e iOS) ou pelo site serviços.mte.gov.br

.A versão digital do documento é criada automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo brasileiro que possui CPF já conta com uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve emprego formal verá apenas os dados de identificação civil no sistema.