Em breve, teremos maior programa de investimento da história da empresa, diz diretor da Light

Rio, 08/10/2025

08/10/2025 19h51

O diretor presidente da Light, Alexandre Nogueira, ressaltou hoje (8) que a transformação operacional da empresa está acontecendo e que acredita que a companhia tem as credenciais necessárias para alcançar a renovação da concessão. Segundo ele, a renovação do contrato será seguida por investimentos.

"Em breve, teremos o maior programa de investimento da história da Light. Algo para o pós-renovação da concessão", declarou a jornalistas durante o II Fórum PRORIO (Programa de Recuperação de Energia e Redução da Inadimplência Orientado).

A concessão da Light vence em junho de 2026. A empresa apresentou, ainda no ano passado, o pedido de renovação por mais 30 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda não pautou o pedido.

"Operacionalmente estamos entregando serviço com melhor qualidade. É perceptível isso nos nossos números e também na percepção do consumidor", sustentou.

Em setembro, 31 municípios atendidos, pelo menos parcialmente, pela distribuidora de energia se manifestaram junto à Aneel em defesa da renovação da concessão.

Questionado por jornalistas, o executivo disse que a empresa também se prepara para o próximo Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), previsto para março de 2026.

"Estamos com um projeto muito bom, de uma hidrelétrica de 160 a 180 megawatt (MW), e a nossa expectativa é de sermos muito competitivos nesse leilão", finalizou.

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou a realização de dois LRCAPs em março de 2026, com o objetivo de contratar potência elétrica e reforçar a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

