Em almoço descontraído no STF, Fachin apela novamente por decisões coletivas

Brasília, 08

08/10/2025 16h19

Edson Fachin promoveu nesta quarta-feira, 8, a primeira reunião com os colegas do Supremo Tribunal Federal (STF) desde que assumiu a liderança da Corte, no último dia 29. Os ministros se encontraram no gabinete do novo presidente para um almoço. Em clima amistoso e descontraído, como descreveu um dos ministros presentes, Fachin voltou a ressaltar a importância de decisões tomadas de forma coletiva.

Essa mensagem já tinha sido ressaltada como prioridade por Fachin no discurso de posse, quando disse: "a força desta Corte está no colegiado". Antes de chegar ao cargo, o ministro conversou individualmente com os colegas sobre essa questão. Uma das principais críticas ao STF é a profusão de decisões monocráticas em temas que poderiam ser levados ao plenário.

Ao fim do almoço, Fachin apresentou aos ministros os integrantes de sua equipe. Ele também pediu para os colegas listarem eventuais necessidades dos gabinetes que poderiam ser solucionadas pela presidência do STF. Segundo um ministro que participou do evento, não houve queixas ou pedidos por parte dos colegas.

Os convidados comeram salada, bacalhau e uma sobremesa. Apenas Cármen Lúcia e Dias Toffoli não estavam presentes. Esse tipo de reunião na presidência é tradição no tribunal. O antecessor de Fachin, Luís Roberto Barroso, também costumava promover almoços desse tipo para debater as prioridades da Corte.

