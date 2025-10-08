Topo

Diretor da Quaest: 'Eduardo Bolsonaro é protagonista da aprovação de Lula'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 12h42Atualizada em 08/10/2025 12h53

O deputado Eduardo Bolsonaro virou protagonista da virada na aprovação de Lula ao agir mais em favor de interesses pessoais do que do país, afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest, no UOL News, do Canal UOL.

Nunes destaca que, ao atuar nos Estados Unidos e apoiar medidas como o tarifaço de Trump, Eduardo permitiu a Lula resgatar o discurso de soberania nacional, tradicionalmente associado à direita. O movimento enfraqueceu a oposição e abriu espaço para o governo retomar protagonismo.

O Eduardo Bolsonaro é sem dúvida nenhuma um dos protagonistas dessa mudança, já que a gente tem avaliado nas pesquisas da Quest que os brasileiros acham que o Eduardo tem defendido muito mais os seus interesses pessoais do que os interesses do país. Isso deu a bandeira da soberania e do patriotismo de volta para o Lula, uma vitória inesperada se a gente pensa na dinâmica política dos últimos meses.
Felipe Nunes

É um acúmulo de notícias positivas e vitórias políticas que criam um humor muito favorável, que dão força a essa imagem positiva que Lula conseguiu construir a partir das ações estratégicas equivocadas, eu diria, da oposição, desde que Eduardo chegou nos Estados Unidos e começou a trabalhar em prol não só da anistia, mas liberar o pai dos seus impedimentos jurídicos. O que a gente viu foi uma reação na opinião pública inversa, contrária, Lula foi aproveitando isso, neste embalo o Congresso deu mais gás, a agenda política do governo e o que a gente viu é o resultado que está na tela. 48 a 49, o empate técnico de aprovação, voltando ao melhor resultado que o governo tem desde janeiro desse ano.
Felipe Nunes

'Boas notícias e vitórias deram força a Lula', avalia Felipe Nunes

Felipe Nunes avalia que a melhora na aprovação de Lula decorre de vitórias políticas e comunicação eficiente; pesquisa mostra empate técnico inédito e desafios na percepção econômica.

Em maio desse ano, muita gente apostava que o governo tinha acabado e não havia mais possibilidade nenhuma de recuperação, o que se discutia naquele momento era simplesmente quem venceria Lula no ano que vem. E a gente chega agora em outubro, caminhando para o último trimestre do ano, com esse empate técnico da desaprovação com aprovação, sinalizando que de fato, depois do tarifaço, houve uma mudança na opinião pública, que é uma mudança significativa para o governo.
Felipe Nunes

