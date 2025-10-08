Topo

Notícias

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

08/10/2025 11h07

A economia global está apresentando um desempenho melhor do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quarta-feira (8). 

Ela fez essa declaração em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões do FMI e do Banco Mundial, agendadas para a próxima semana em Washington. 

A economia global, "de modo geral, resistiu a tensões agudas" e está apresentando um desempenho "melhor" do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse Georgieva.

els-da/aha/val/mar/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Temperatura despenca e São Paulo tem alerta para chuvas intensas

Cidade mexicana presa entre o medo e a sede de justiça pela extorsão

Apesar do impasse político, economia francesa preserva fundamentos sólidos e segue resiliente

Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País

Israel intercepta nova flotilha para Gaza