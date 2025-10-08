Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

A economia global está apresentando um desempenho melhor do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quarta-feira (8).

Ela fez essa declaração em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões do FMI e do Banco Mundial, agendadas para a próxima semana em Washington.

A economia global, "de modo geral, resistiu a tensões agudas" e está apresentando um desempenho "melhor" do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse Georgieva.

