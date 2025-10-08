Dólar oscila em leve alta no Brasil sob influência do exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a quarta-feira em leve alta no Brasil, em movimento novamente conduzido pelo avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, onde investidores aguardam pela divulgação da ata do último encontro do Federal Reserve, à tarde.

Às 9h03, o dólar à vista tinha alta de 0,18%, aos R$5,3599 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,12%, a R$5,3935.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,75%, aos R$5,3502.

Às 11h30 desta quarta-feira o Banco Central realizará leilão de 40.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 3 de novembro.

(Por Fabrício de Castro)