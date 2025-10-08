Topo

Dólar à vista fecha em baixa de 0,13%, a R$5,3430 na venda

08/10/2025 17h05

SÃO PAULO (Reuters) - Os investidores do mercado de câmbio brasileiro operaram nesta quarta-feira em compasso de espera pela votação, no Congresso, da medida provisória que trata da taxação de aplicações financeiras, o que fez o dólar fechar o dia praticamente estável ante o real.

O dólar à vista encerrou a sessão em leve baixa de 0,13%, aos R$5,3430. No ano, a divisa acumula baixa de 13,53%.

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil – cedia 0,23%, aos R$5,3645.

(Por Fabrício de Castro)

