Diretor-presidente da Revee, Luis Davantel, renuncia ao cargo

08/10/2025 06h25

(Reuters) - A Revee anunciou na noite de terça-feira que o seu diretor-presidente, Luis Fernando Casari Davantel, apresentou um pedido de renúncia, conforme comunicado ao mercado.

A empresa não forneceu detalhes sobre os motivos relacionados à renúncia.

Davantel também deixou os cargos de vice-presidente do conselho de administração e de relações com investidores.

A Revee acrescentou que o atual diretor financeiro, Leonardo Falbo Donato, passará a acumular os cargos de diretor-presidente e diretor financeiro. Além disso, o conselho elegeu Lucas Dias Trevisan como novo diretor de RI.

(Por Michael Susin em Barcelona, edição João Manuel Maurício)

