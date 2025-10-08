Tarcísio confunde desculpas com prestação de contas, diz cientista político

O pedido de desculpas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) após fala polêmica sobre a crise do metanol foi visto como pouco espontâneo por Antonio Lavareda, cientista político do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), no UOL News, do Canal UOL. 'No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola,eu vou me preocupar', disse Tarcisio, em meio à crise de bebidas adulteradas com metanol, que vem causando mortes.

Segundo Lavareda, o vídeo publicado nas redes sociais soou excessivamente roteirizado e focado em autoelogios, fragilizando a resposta do governo paulista diante das críticas públicas e das mortes já registradas no estado pela substância.

O governador levou as redes a uma peça de marquetagem, então não passou sinceridade. Me parece que essas desculpas marqueteiras do Tarcísio, elas são indesculpáveis.

Devia se desculpar, se desculpou é fato. Mas houve uma confusão técnica, aí é um problema da assessoria de marketing do governador. Uma coisa é desculpa, que deveria comportar um tempo mais curto e um texto mais espontâneo do governador e não devia ser confundida com eventual prestação de contas ou publicidade das ações que o seu governo tem adotado nesse particular, nesse caso específico e jamais em situações assim devem comparecer autoelogios.

Lavareda também critica o tom da comunicação oficial e alerta para o uso inadequado de elogios em discursos públicos.

É um ditado popular muito pertinente aponta que elogio em boca própria é vitupério, ou seja, inadequado, com certeza.

