Topo

Notícias

Tarcísio confunde desculpas com prestação de contas, diz cientista político

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 12h24

O pedido de desculpas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) após fala polêmica sobre a crise do metanol foi visto como pouco espontâneo por Antonio Lavareda, cientista político do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), no UOL News, do Canal UOL. 'No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola,eu vou me preocupar', disse Tarcisio, em meio à crise de bebidas adulteradas com metanol, que vem causando mortes.

Segundo Lavareda, o vídeo publicado nas redes sociais soou excessivamente roteirizado e focado em autoelogios, fragilizando a resposta do governo paulista diante das críticas públicas e das mortes já registradas no estado pela substância.

O governador levou as redes a uma peça de marquetagem, então não passou sinceridade. Me parece que essas desculpas marqueteiras do Tarcísio, elas são indesculpáveis.
Antonio Lavareda

Devia se desculpar, se desculpou é fato. Mas houve uma confusão técnica, aí é um problema da assessoria de marketing do governador. Uma coisa é desculpa, que deveria comportar um tempo mais curto e um texto mais espontâneo do governador e não devia ser confundida com eventual prestação de contas ou publicidade das ações que o seu governo tem adotado nesse particular, nesse caso específico e jamais em situações assim devem comparecer autoelogios.
Antonio Lavareda

Lavareda também critica o tom da comunicação oficial e alerta para o uso inadequado de elogios em discursos públicos.

É um ditado popular muito pertinente aponta que elogio em boca própria é vitupério, ou seja, inadequado, com certeza.
Antonio Lavareda

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Rio: 50 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em canil clandestino

Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

Autor de ataque à sinagoga em Manchester jurou lealdade ao EI

Companhias aéreas dos EUA se preparam para 3º dia de atrasos nos voos em meio à paralisação do governo

Teto de restaurante desaba após explosão no centro de São Paulo

CCJ da Câmara aprova barrar processo contra Gustavo Gayer no STF por crimes contra a honra

Ministros batem o pé para continuar com Lula e são punidos por PP e União

O que o governo disse sobre a volta do horário de verão em 2025

União Brasil suspende Celso Sabino por 60 dias

CNI trabalhará com o governo contra falsificação de bebidas

Mãe de criança britânica desaparecida Madeleine McCann diz que se sentiu "invadida" por stalker