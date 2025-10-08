Desabamento de teto de restaurante na Bela Vista deixou 1 morto e 5 feridos

O desabamento do mezanino do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. A informação foi atualizada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15 horas desta quarta-feira, 8.

O estabelecimento fica localizado na Rua 13 de Maio, 647, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros disse que informações preliminares indicavam uma explosão de gás seguida de desabamento. No entanto, perto das 14 horas, a Polícia Militar atualizou a informação, dizendo que não teria sido explosão e sim que o mezanino desabou.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, estão no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes.

Chef Henrique Fogaça

Em nota, a assessoria do chef afirma que a atuação dele no Jamile se "restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

O apresentador é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Ele também é responsável pelo gastropub Cão Véio, que conta com 5 unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville.