Topo

Notícias

Desabamento de teto de restaurante na Bela Vista deixou 1 morto e 5 feridos

São Paulo

08/10/2025 15h32

O desabamento do mezanino do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. A informação foi atualizada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15 horas desta quarta-feira, 8.

O estabelecimento fica localizado na Rua 13 de Maio, 647, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros disse que informações preliminares indicavam uma explosão de gás seguida de desabamento. No entanto, perto das 14 horas, a Polícia Militar atualizou a informação, dizendo que não teria sido explosão e sim que o mezanino desabou.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, estão no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes.

Chef Henrique Fogaça

Em nota, a assessoria do chef afirma que a atuação dele no Jamile se "restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

O apresentador é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Ele também é responsável pelo gastropub Cão Véio, que conta com 5 unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Justiça argentina condena brasileiro a 10 anos de prisão por atentado frustrado contra Cristina Kirchner

Índice de Commodities do Banco Central cai 0,04% em setembro ante agosto

Quem é Henrique Fogaça, chef de restaurante na Bela Vista onde teto desabou

De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Corte de Cassação rejeita recursos de defesa de Carla Zambelli; deputada continua presa na Itália

Desabamento de teto de restaurante na Bela Vista deixou 1 morto e 5 feridos

Aeroportos dos EUA sofrem atrasos e cancelamentos devido ao fechamento governamental

Alemanha revoga cidadania acelerada

Macron poderá nomear novo primeiro-ministro "nas próximas 48 horas", diz Lecornu

Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

Petrobras acumula R$180 mi com custos de sonda parada na Foz do Amazonas