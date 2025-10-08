'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

O presidente Lula (PT) lamentou o adiamento da votação da medida provisória que compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, o adiamento da votação fez caducar a MP.

O que aconteceu

Lula afirmou no X que o adiamento da votação não é "derrota imposta ao governo". "Mas ao povo brasileiro", disse. A MP que taxa bancos e bets perderá validade às 23h59 de hoje.

Medida "reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais", afirmou o presidente. "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária."

Para Lula, adiar votação e fazer a medida caducar é "jogar contra o Brasil". "O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros."

Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O governo não teve voto nem para votar a MP. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações. Com isso, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.

Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje.