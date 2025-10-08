Topo

Notícias

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU - Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU Imagem: Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 21h05Atualizada em 08/10/2025 21h19

O presidente Lula (PT) lamentou o adiamento da votação da medida provisória que compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, o adiamento da votação fez caducar a MP.

O que aconteceu

Lula afirmou no X que o adiamento da votação não é "derrota imposta ao governo". "Mas ao povo brasileiro", disse. A MP que taxa bancos e bets perderá validade às 23h59 de hoje.

Relacionadas

Nikolas vota com governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Medida "reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais", afirmou o presidente. "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária."

Para Lula, adiar votação e fazer a medida caducar é "jogar contra o Brasil". "O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros."

Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O governo não teve voto nem para votar a MP. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações. Com isso, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.

Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Primeira fase de cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Netanyahu e Trump comemoram cessar-fogo em Gaza como "conquista histórica"

Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Netanyahu, de Israel, reunirá governo na quinta-feira para aprovar acordo de cessar-fogo em Gaza

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Catar confirma 'acordo alcançado' para 1ª fase de cessar-fogo em Gaza

Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz

Hamas diz que chegou a um acordo em Gaza e pede que Israel garanta sua implementação

Certidões de óbito de vítimas da ditadura responsabilizam estado