'Cheguei e teto já tinha caído', diz prestador que escapou de acidente

Um homem que se apresentou como prestador de serviço do restaurante Jamile, cujo teto desabou na tarde de hoje em São Paulo, afirmou que chegou ao local minutos após o ocorrido.

O que aconteceu

Wallace Palmeiras afirmou que trabalha com a manutenção do local, fazendo serviços periódicos. Segundo ele, todas as pessoas que estavam dentro do restaurante no momento do desabamento eram funcionários.

Caiu antes de eu chegar, uns dez minutos antes. Ainda bem, né? Por que se cai meio dia e dez, meio dia e vinte, na hora que tem muita gente.

Wallace Palmeiras, ao UOL

A última pessoa que estava sob os escombros foi retirada às 14h46. Segundo o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde dessa pessoa era grave.

Entenda o caso

O teto do restaurante Jamile, no bairro da Bela Vista, centro de São Paulo, desabou na tarde de hoje. Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que também consta como sócio do local.

Suspeita inicial dos Bombeiros era de que uma explosão de gás tivesse causado o desabamento, o que foi desmentido em seguida. "Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estavam no local, segundo eles, a estrutura somente desabou", afirmou a tenente Olívia Perrone

Seis pessoas ficaram feridas e duas delas passaram mais de duas horas sob os escombros. Todos os resgatados estavam conscientes. Não há confirmação oficial se eram funcionários ou clientes do restaurante.

Em nota, Fogaça afirmou que "lamenta profundamente o acidente". "Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária", afirmou o posicionamento