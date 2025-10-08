Topo

Demanda por biodiesel no Brasil deve crescer 6,3% em 2026 com B15, estima StoneX

08/10/2025 09h16

SÃO PAULO (Reuters) - A demanda por biodiesel no Brasil deve aumentar 6,3% em 2026, para 10,5 bilhões de litros, considerando a vigência integral da mistura de 15% de biodiesel no diesel (B15), estimou a StoneX nesta quarta-feira.

A expansão do consumo do biodiesel viria após um crescimento anual de 8,8% estimado para 2025, a 9,8 bilhões de litros, pelos cálculos da consultoria.

O desempenho também se reflete no uso de óleo de soja, principal matéria-prima da indústria de biodiesel no Brasil. A expectativa da StoneX é de que o consumo de óleo de soja no país aumente 6,3% em 2026 com manutenção da mistura B15, para 8,4 milhões de toneladas, após alta de 10,1% prevista para este ano.

A StoneX também calculou cenário alternativo que considera um aumento da mistura do biodiesel para B16 a partir de março de 2026. Nesse caso, o biodiesel marcaria uma alta anual de 12,3% para 11 bilhões de litros consumidos, enquanto o consumo do óleo de soja poderia crescer 1 milhão de toneladas frente a 2025, atingindo 9 milhões de toneladas.

A implementação do B16 a partir de março do ano que vem, conforme um cronograma oficial, pode não ser possível no prazo previsto, afirmou um diretor do Ministério de Minas e Energia nesta semana. Segundo ele, até lá pode não haver tempo suficiente para a realização de todos os estudos técnicos necessários para elevar a mistura.

(Por Letícia Fucuchima)

