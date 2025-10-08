De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).

Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.

Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.

As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.

As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.

Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é "resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar".

É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.

Veja a lista completa de certidões retificadas:

Alex de Paula Xavier Pereira

Alexander José Ibsen Voerões

Alexandre Vannucchi Leme

Ana Maria Nacinovic

Ana Rosa Kucinski Silva

André Grabois

Ângelo Arroyo

Antônio Benetazzo

Antônio dos Três Reis de Oliveira

Antônio Guilherme Ribeiro Ribas

Antônio Raymundo de Lucena

Antônio Sérgio de Mattos

Arno Preis

Aurora Maria Nascimento Furtado

Carlos Marighella

Carlos Nicolau Danielli

Catarina Helena Abi-Eçab

Dênis Casemiro

Devanir José de Carvalho

Dorival Ferreira

Edgar de Aquino Duarte

Eduardo Collen Leite

Emmanuel Bezerra dos Santos

Feliciano Eugenio Neto

Fernando Borges de Paula Ferreira

Flavio Carvalho Molina

Francisco Emanuel Penteado

Francisco José de Oliveira

Francisco Seiko Okama

Frederico Eduardo Mayr

Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão

Gelson Reicher

Grenaldo de Jesus Silva

Helenira Resende de Souza Nazareth

Heleny Ferreira Telles Guariba

Hiram de Lima Pereira

Hirohaki Torigoe

Iêda Santos Delgado

Issami Nakamura Okano

Iuri Xavier Pereira

Izis Dias de Oliveira

Jaime Petit da Silva

João Antônio Santos Abi-Eçab

João Carlos Cavalcanti Reis

João Domingos da Silva

Joaquim Alencar de Seixas

Joaquim Câmara Ferreira

José Ferreira de Almeida

José Guimarães

José Idésio Brianezi

José Lavecchia

José Maria Ferreira de Araújo

José Maximino de Andrade Netto

José Milton Barbosa

José Montenegro de Lima

José Roberto Arantes de Almeida

José Roman

José Wilson Lessa Sabbag

Lauriberto José Reyes

Lúcio Petit da Silva

Luisa Augusta Garlippe

Luiz Almeida Araújo

Luiz Eduardo da Rocha Merlino

Luiz Eurico Tejera Lisbôa

Luiz Fogaça Balboni

Luiz Hirata

Luiz José da Cunha

Manoel Fiel Filho

Manoel José Mendes Nunes Abreu

Manoel José Nurchis

Manoel Lisbôa de Moura

Márcio Beck Machado

Marco Antônio Dias Baptista

Marcos Antônio Bráz de Carvalho

Marcos Nonato da Fonseca

Maria Augusta Thomaz

Maria Lúcia Petit da Silva

Miguel Sabat Nuet

Neide Alves dos Santos

Nestor Vera

Norberto Nehring

Olavo Hanssen

Onofre Pinto

Paulo Guerra Tavares

Paulo Stuart Wright

Raimundo Eduardo da Silva

Roberto Cietto

Roberto Macarini

Ronaldo Mouth Queiroz

Rubens Beyrodt Paiva

Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter

Ruy Carlos Vieira Berbert

Santo Dias da Silva

Solange Lourenço Gomes

Sônia Maria de Moraes Angel Jones

Suely Yumiko Kanayama

Virgílio Gomes da Silva

Vitor Carlos Ramos

Vladimir Herzog

Walter de Souza Ribeiro

Yoshitane Fujimori

Zoé Lucas de Brito Filho