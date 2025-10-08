De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas
Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).
Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.
Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.
As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.
As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.
Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é "resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar".
É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.
Veja a lista completa de certidões retificadas:
Alex de Paula Xavier Pereira
Alexander José Ibsen Voerões
Alexandre Vannucchi Leme
Ana Maria Nacinovic
Ana Rosa Kucinski Silva
André Grabois
Ângelo Arroyo
Antônio Benetazzo
Antônio dos Três Reis de Oliveira
Antônio Guilherme Ribeiro Ribas
Antônio Raymundo de Lucena
Antônio Sérgio de Mattos
Arno Preis
Aurora Maria Nascimento Furtado
Carlos Marighella
Carlos Nicolau Danielli
Catarina Helena Abi-Eçab
Dênis Casemiro
Devanir José de Carvalho
Dorival Ferreira
Edgar de Aquino Duarte
Eduardo Collen Leite
Emmanuel Bezerra dos Santos
Feliciano Eugenio Neto
Fernando Borges de Paula Ferreira
Flavio Carvalho Molina
Francisco Emanuel Penteado
Francisco José de Oliveira
Francisco Seiko Okama
Frederico Eduardo Mayr
Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão
Gelson Reicher
Grenaldo de Jesus Silva
Helenira Resende de Souza Nazareth
Heleny Ferreira Telles Guariba
Hiram de Lima Pereira
Hirohaki Torigoe
Iêda Santos Delgado
Issami Nakamura Okano
Iuri Xavier Pereira
Izis Dias de Oliveira
Jaime Petit da Silva
João Antônio Santos Abi-Eçab
João Carlos Cavalcanti Reis
João Domingos da Silva
Joaquim Alencar de Seixas
Joaquim Câmara Ferreira
José Ferreira de Almeida
José Guimarães
José Idésio Brianezi
José Lavecchia
José Maria Ferreira de Araújo
José Maximino de Andrade Netto
José Milton Barbosa
José Montenegro de Lima
José Roberto Arantes de Almeida
José Roman
José Wilson Lessa Sabbag
Lauriberto José Reyes
Lúcio Petit da Silva
Luisa Augusta Garlippe
Luiz Almeida Araújo
Luiz Eduardo da Rocha Merlino
Luiz Eurico Tejera Lisbôa
Luiz Fogaça Balboni
Luiz Hirata
Luiz José da Cunha
Manoel Fiel Filho
Manoel José Mendes Nunes Abreu
Manoel José Nurchis
Manoel Lisbôa de Moura
Márcio Beck Machado
Marco Antônio Dias Baptista
Marcos Antônio Bráz de Carvalho
Marcos Nonato da Fonseca
Maria Augusta Thomaz
Maria Lúcia Petit da Silva
Miguel Sabat Nuet
Neide Alves dos Santos
Nestor Vera
Norberto Nehring
Olavo Hanssen
Onofre Pinto
Paulo Guerra Tavares
Paulo Stuart Wright
Raimundo Eduardo da Silva
Roberto Cietto
Roberto Macarini
Ronaldo Mouth Queiroz
Rubens Beyrodt Paiva
Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter
Ruy Carlos Vieira Berbert
Santo Dias da Silva
Solange Lourenço Gomes
Sônia Maria de Moraes Angel Jones
Suely Yumiko Kanayama
Virgílio Gomes da Silva
Vitor Carlos Ramos
Vladimir Herzog
Walter de Souza Ribeiro
Yoshitane Fujimori
Zoé Lucas de Brito Filho