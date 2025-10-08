Topo

Notícias

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

São Paulo

08/10/2025 17h44

São Paulo, 8 - O custo da cesta básica de alimentos caiu em 22 das 27 capitais brasileiras em setembro, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre as maiores reduções estão Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%), Rio Branco (-3,16%), São Luís (-3,15%) e Teresina (-2,63%). A capital com maior alta foi Campo Grande, onde a cesta subiu 1,55%.No levantamento, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 552,65), Maceió (R$ 593,17), Salvador (R$ 601,74), Natal (R$ 610,27) e João Pessoa (R$ 610,93), enquanto São Paulo apresentou o maior custo da cesta, R$ 842,26, informou a Conab, em nota.Entre os produtos que puxaram a queda nos preços estão o tomate, com recuo em 26 capitais, variando de -47,61% em Palmas a -3,32% em Campo Grande, e a batata, que caiu em dez das 11 cidades pesquisadas no Centro-Sul. O arroz também ficou mais barato em 25 capitais, especialmente em Natal (-6,45%), Brasília (-5,33%) e João Pessoa (-5,05%). O açúcar registrou queda em 22 capitais, enquanto o café em pó caiu em 14. Já a carne bovina de primeira apresentou comportamento misto, com queda em 11 capitais e alta em 16.No acumulado do terceiro trimestre, 25 das 27 capitais analisadas apresentaram redução no custo da cesta. Fortaleza lidera o ranking das maiores quedas, com -8,96% em relação a julho, seguida por São Luís (-6,51%), Recife (-6,41%) e João Pessoa (-6,07%). Apenas Macapá (+0,94%) e Campo Grande (+0,63%) registraram alta no período.*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas