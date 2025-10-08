Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

São Paulo, 8 - O custo da cesta básica de alimentos caiu em 22 das 27 capitais brasileiras em setembro, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre as maiores reduções estão Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%), Rio Branco (-3,16%), São Luís (-3,15%) e Teresina (-2,63%). A capital com maior alta foi Campo Grande, onde a cesta subiu 1,55%.No levantamento, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 552,65), Maceió (R$ 593,17), Salvador (R$ 601,74), Natal (R$ 610,27) e João Pessoa (R$ 610,93), enquanto São Paulo apresentou o maior custo da cesta, R$ 842,26, informou a Conab, em nota.Entre os produtos que puxaram a queda nos preços estão o tomate, com recuo em 26 capitais, variando de -47,61% em Palmas a -3,32% em Campo Grande, e a batata, que caiu em dez das 11 cidades pesquisadas no Centro-Sul. O arroz também ficou mais barato em 25 capitais, especialmente em Natal (-6,45%), Brasília (-5,33%) e João Pessoa (-5,05%). O açúcar registrou queda em 22 capitais, enquanto o café em pó caiu em 14. Já a carne bovina de primeira apresentou comportamento misto, com queda em 11 capitais e alta em 16.No acumulado do terceiro trimestre, 25 das 27 capitais analisadas apresentaram redução no custo da cesta. Fortaleza lidera o ranking das maiores quedas, com -8,96% em relação a julho, seguida por São Luís (-6,51%), Recife (-6,41%) e João Pessoa (-6,07%). Apenas Macapá (+0,94%) e Campo Grande (+0,63%) registraram alta no período.*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado