Cozinha aberta, estilo rústico e Michelin: como é o restaurante de Fogaça

O restaurante Jamile, cujo teto desabou na tarde de hoje, foi inaugurado em 2015 na rua 13 de Maio, na Bela Vista. Com cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, tornou-se um dos mais concorridos da região central de São Paulo.

O que aconteceu

Restaurante funciona em prédio antigo de três andares. A decoração, em estilo rústico, mistura tijolos aparentes, madeira e vidro. Espaço tem capacidade de atender 120 pessoas.

Clientes assistem à preparação dos pratos. O salão amplo conta com cozinha aberta, balcão para observar os bastidores, terraço interno e jardim envidraçado, que se tornaram diferenciais da casa.

Antes e depois do Jamile após o desabamento Imagem: Reprodução/Instagram

Vizinhança é cercada de restaurantes. No entrono do Jamile funcionam uma churrascaria, uma padaria e cantinas.

O Jamile foi indicado pelo Michelin 2025. O guia é um dos mais prestigiados do mundo. Desde a abertura, o restaurante tornou-se um dos endereços mais disputados da Bela Vista. Restaurante tem mais de 140 mil seguidores no Instagram.

O cardápio une tradição e sofisticação. Entre os pratos mais pedidos estão o cupim do sal com mandioca amarela e farofa de banana. Entre as sobremesas, o destaque é o brigadeiro de uísque com sorvete de baunilha e crocante de castanha de caju.

Casa também recebe eventos na cobertura. Restaurante aluga um terraço e jardins para casamentos, aniversários e festas privadas.

Em nota, Fogaça afirmou que "lamenta profundamente o acidente". O chef "manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária", afirmou o posicionamento.

Acidente no Jamile

Teto do restaurante desabou na tarde de hoje. A ocorrência aconteceu às 12h27, em horário de almoço.

Uma pessoa morreu e outas cinco ficaram feridas. Duas das vítimas ficaram mais de duas horas sob os escombros, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há confirmação oficial se eram funcionários ou clientes do restaurante.

Uma das quatro primeiras vítimas socorridas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, outros dois tiveram escoriações e uma não teve estado de saúde divulgado. Eles foram levados a três unidades de saúde diferentes: UPA Vergueiro; UPA da Vila Mariana e PS São Paulo.

Defesa Civil e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados para o local. Ao menos outras cinco viaturas dos bombeiros também atenderam a ocorrência.