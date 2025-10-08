Topo

Notícias

Corte de Cassação rejeita recursos de defesa de Carla Zambelli; deputada continua presa na Itália

08/10/2025 15h36

A Corte de Cassação rejeitou nesta quarta-feira (8) os recursos apresentados pelos advogados de defesa de Carla Zambelli. Por consequência, a deputada deve aguardar o julgamento de sua extradição para o Brasil na penitenciária de Rebibbia, em Roma. 

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

Segundo a defesa de Zambelli, houve um erro protocolar apresentado pelo Brasil no pedido de extradição da deputada. Os defensores argumentam que "quem assinou o pedido foi o ministro Alexandre de Moraes, mas deveria ter sido assinado pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski".

Um segundo recurso apresentado pelos advogados se referia à possibilidade de Zambelli aguardar o julgamento da extradição em prisão domiciliar ou em liberdade.

O processo de extradição de Carla Zambelli corre em paralelo e, em breve, deve começar a ser julgado na Corte de Apelação.

As três audiências precedentes se referiam à custódia da deputada. Ela está na prisão de Rebibbia, em Roma, desde o fim de julho em regime fechado.

Os defensores de Zambelli argumentam que ela sofre de graves problemas de saúde e por isso não poderia ficar na prisão. No entanto, o perito médico do tribunal italiano avaliou, em agosto, que não havia incompatibilidade entre a condição física de Zambelli e a permanência dela na penitenciária.

"Risco de fuga"

Os recursos tentavam reverter a decisão da Corte de Apelação de Roma, que, em agosto, recusou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar de Zambelli. Na ocasião, os magistrados entenderam que havia "fortes indícios de risco de fuga" por parte da deputada.

A apresentação dos recursos de Zambelli na Corte de Cassação foi a sexta a ser discutida nesta manhã em Roma, dentre mais de 20 casos. Os advogados da deputada estiveram na sala de audiência por cerca de 45 minutos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

A "luta pela sobrevivência" das crianças no Haiti

STF suspende julgamento da Ferrogrão; placar está em 2 a 0 para liberar projeto

Com 2 votos a favor, STF adia julgamento de lei que viabiliza a Ferrogrão

Tribunal argentino condena agressores da ex-presidente Cristina Kirchner por tentativa de assassinato

Em almoço descontraído no STF, Fachin apela novamente por decisões coletivas

Homem é detido, suspeito de provocar incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

"Ainda não estou morta": Dolly Parton dissipa rumores sobre sua saúde

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

"Da Eco-92 à COP30": geógrafo faz expedição de bicicleta para promover educação ambiental

3 motivos que explicam por que lagartixas aparecem dentro de casa