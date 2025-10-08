Conversa com Lula não diminuiu prestígio de Trump com bolsonaristas

A "química" mencionada por Donald Trump em relação a Lula e a conversa entre eles na segunda-feira não afetou a simpatia dos bolsonaristas pelo presidente dos EUA.

O que aconteceu

O rosto de Trump apareceu nas camisetas de manifestantes que participaram do ato pela anistia ontem em Brasília. As bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil eram balançadas na frente do carro de som durante a concentração.

Os bolsonaristas se mantêm fiéis a Trump porque acham que ele esta sendo estratégico. O médico Jorge Guardiola avalia que o presidente americano se mostrou aberto ao diálogo e agora Lula se vê pressionado a fazer as conversas evoluírem.

Guardiola está ansioso pela lista de reivindicações americanas. O médico diz crer que as demandas bolsonaristas serão colocadas na mesa de negociações e caberá ao petista aceitar ou arcar com as consequências de prejudicar a economia brasileira.

O médigo Jorge Guardiola mantém a confiança inabalável em Trump Imagem: Felipe Pereira/UOL

A escalação de Marco Rubio para dialogar com o Brasil seria prova da armadilha de Trump, afirma Guardiola. Ele afirmou que o chefe do Departamento de Estado fará jogo muito duro porque é "inflexível com comunistas".

Rubio é conhecido pelo perfil ideológico e por ser avesso a dirigentes da esquerda. "Trump colocou o maior leão dele para conversar com o Lula", disse. O médico considera que o presidente americano está alinhado à direita e a Bolsonaro por princípios, como defender Israel.

Diego Cardoso é outro que acredita que religião e Deus unem a direita brasileira e a americana. Enrolado numa bandeira metade dos Estados Unidos, metade do Brasil, ele explicou comprou um símbolo perfeito de valores comuns aos conservadores de ambos os países.

Os princípios cristãos e de liberdade de Trump fazem Cardoso confiar. Ele diz que a esquerda não comunga desta visão de mundo e, por isso, é certo que os Estados Unidos não deixarão Bolsonaro na mão.

Esta confiança era coletiva e fez os manifestantes vestirem e empunharem as cores americanas. Havia pessoas com bandeiras, camisetas e bonés dos Estados Unidos.

As cores americanas viraram "estética bolsonarista". Uma bandeira grande do Brasil foi aberta e, ao lado dela, estavam manifestantes usando roupas com as cores dos Estados Unidos.