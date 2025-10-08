Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Seis dos dez processos contra deputados apresentados hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados foram arquivados ou já receberam parecer em favor do arquivamento. Nos quatro restantes, os relatores recomendaram prosseguimento.

O que aconteceu

Casos já arquivados eram contra André Janones (Avante-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO). Outros quatro processos receberam parecer pelo arquivamento, mas falta o conselho votar para decidir se aceita ou rejeita os relatórios. O processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nesse grupo.

Processos com arquivamento aprovado:

André Janones

Gustavo Gayer

Processos com pedido de arquivamento pendente de aprovação:

Eduardo Bolsonaro

Éder Mauro (PL-PA)

Gilvan da Federal (PL-ES)

André Janones

Processos com pedido de prosseguimento pendente de aprovação:

André Janones

Lindbergh Farias (PT-RJ) - dois casos

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Janones era alvo de um processo que terminou arquivado por 13 votos a 4. O deputado foi acusado de quebra de decoro por ter usado uma camiseta com os dizeres "anistia é o caralh*" na Câmara.

Gayer votou para arquivar uma das ações contra Janones, seu adversário político. O deputado do PL disse que o mandato de um parlamentar é "muito banalizado pela própria Suprema Corte brasileira". Para Gayer, Janones deveria ser punido em outro processo, em que é acusado de mentir sobre a prática de rachadinha —neste caso, o relator Fausto Santos Jr. (União-AM) apresentou parecer preliminar pela continuidade.

Já o processo contra Gayer, também arquivado, foi motivado por declarações contra a ministra Gleisi Hoffmann (PT). Nas redes sociais, ele insinuou um "trisal" entre ela, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que é companheiro de Gleisi, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A fala ocorreu após o presidente Lula chamar Gleisi, dentre outras coisas, de "mulher bonita" durante a cerimônia de posse dela.

Relator Fausto Santos considerou que Gayer já pediu desculpas aos envolvidos. O caso foi arquivado por 9 a 6, com uma abstenção. Janones não votou pois, além de não ser membro do conselho, teve o mandato suspenso.

Outros quatro processos com recomendação de arquivamento ainda não passaram por votação. No caso de Eduardo Bolsonaro, o relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) afirmou que seria um "absurdo jurídico e político" responsabilizar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil.

Também não foi votado o pedido de arquivamento do processo contra o deputado que desejou a morte de Lula. Durante uma comissão na Câmara, Gilvan da Federal falou, em referência ao presidente: "Que ele vá para o quinto dos infernos". O relator, Albuquerque (Republicanos-RR), disse que o parlamentar "não extrapolou os direitos inerentes ao mandato" e citou a declaração pública de Gilvan dizendo que havia "exagerado".

Processos que devem continuar

Dentre os quatro casos com parecer pela continuidade, um é contra Janones. Ele é acusado pelo PL de mentir ao Conselho de Ética sobre a prática de rachadinha. O deputado respondeu a um processo sobre o tema no próprio conselho em 2024 e negou irregularidades. Um ano após o arquivamento, Janones fechou um acordo de não persecução penal com a PGR (Procuradoria-Geral da República) em que prevê devolver R$ 131 mil à Câmara. O PL considera que o deputado admitiu a irregularidade e, portanto, mentiu ao conselho.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) também é alvo de dois processos analisados hoje. Em um deles, o petista é acusado de quebra de decoro por declarações contra Gayer durante uma entrevista. "Esse deputado é um canalha, assassino", disse. O relator, Fernando Rodolfo (PL-PE), citou entendimento do STF e afirmou que "ofensas pessoais não estão irrestritamente acobertadas pela imunidade parlamentar". No outro caso, ele é acusado pelo Novo de fazer imputações falsas contra um deputado da sigla, Marcel van Hattem (RS).

Ação contra Guilherme Boulos (PSOL-SP) também recebeu parecer preliminar pela continuidade. O PL acusa o deputado de quebra de decoro por "declarações ofensivas e desproporcionais" contra Gayer e Gilvan da Federal. "O uso do microfone para acusar colegas de crimes com linguagem hostil e moralmente degradante não pode ser legitimado como uma manifestação protegida pela imunidade parlamentar", afirmou o relator Fausto Santos Jr.

Passo a passo do Conselho de Ética

Após a abertura de um processo no Conselho de Ética, um relator é escolhido. Ele é responsável por apresentar um relatório preliminar. Na sequência, a defesa precisa se manifestar. Depois dessa etapa, os membros do conselho discutem, o relator lê seu voto e o parecer é votado pelos demais integrantes.

Reportagem do UOL mostrou que, nos últimos cinco anos, o conselho arquivou 74% do processos. Ao todo, foram analisados 93 casos —69 foram arquivados.