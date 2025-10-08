Topo

Notícias

Congresso: TCU deve apurar possíveis práticas abusivas de instituições com crédito rural no RS

Brasília, 08

08/10/2025 18h51

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes comunicou hoje que foi recebida uma solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria sobre possíveis irregularidades na execução da política nacional de crédito rural, especificamente no Rio Grande do Sul. Há, conforme os relatos encaminhados pelo Congresso, indícios de "práticas abusivas" por parte de algumas instituições financeiras.

Nenhum banco foi citado nominalmente pelo ministro Augusto Nardes. Ele disse que as práticas alegadas incluem: conversão de dívidas em cédulas de crédito bancário e operações conhecidas como "mata-mata" - quando os recursos financeiros de um novo contrato são destinados ao pagamento de outra dívida.

O ministro do TCU também declarou que os relatos de associações setoriais apontam para a imposição de encargos financeiros mais elevados aos produtores rurais, o que estaria agravando o endividamento do setor agrícola gaúcho. Ele lembrou das severas tragédias climáticas que afetaram o Rio Grande do Sul.

Pelo despacho do ministro, a solicitação do Congresso Nacional será encaminhada no âmbito da auditoria que trata do sistema nacional de crédito rural, relatada por ele. Ou seja, os indícios em relação ao Rio Grande do Sul serão avaliados no âmbito de um processo maior sobre o tema do crédito rural.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula