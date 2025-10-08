Confiança de produtores rurais dos EUA fica estável em setembro

São Paulo, 8 - A confiança dos produtores rurais dos Estados Unidos se manteve praticamente estável em setembro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador, conhecido como Barômetro da Economia Agrícola, subiu 1 ponto em comparação com o mês anterior, para 126 pontos.Já o Índice de Expectativas Futuras subiu 5 pontos, para 128 pontos. O Índice de Condições Atuais caiu 7 pontos, para 122 pontos. A pesquisa do barômetro ocorreu entre 15 e 19 de setembro. Segundo o levantamento, os dados refletem as preocupações dos agricultores com as condições atuais, em particular sobre as safras recordes de milho e soja, que estavam pressionando os preços das commodities.Ao mesmo tempo, o otimismo observado em relação ao futuro é sustentado pela crença dos agricultores de que a política dos EUA está "caminhando na direção certa" e pela expectativa de que o potencial apoio governamental, como o Programa de Facilitação de Mercado (MFP) de 2019, fornecerá pagamentos aos agricultores como compensação pelos preços mais baixos das commodities.Pelo terceiro mês consecutivo, os agricultores relataram expectativas financeiras fracas para suas fazendas no próximo ano, disse o CME. O Índice de Desempenho Financeiro das Fazendas registrou queda de 3 pontos em relação à agosto, atingindo a leitura de 88. O Índice de Investimento de Capital Agrícola caiu 8 pontos, ficando em 53."Os altos custos de produção e os baixos preços das commodities estão pressionando a renda das fazendas de grãos nos EUA", disse Michael Langemeier, principal pesquisador do barômetro e diretor do Centro para Agricultura Comercial da Purdue. "Uma grande maioria dos agricultores americanos espera que o apoio do governo reforce a renda agrícola se os preços das commodities permanecerem fracos."O levantamento destaca, ainda, que a confiança dos produtores norte-americanos no impacto de longo prazo das tarifas enfraqueceu. Pouco mais da metade dos entrevistados (51%) disse esperar que as tarifas fortaleçam a economia agrícola dos EUA, uma queda em relação aos 63% dos entrevistados da pesquisa de junho que esperavam que o uso de tarifas tivesse um impacto positivo de longo prazo. Ao mesmo tempo, 30% agora acreditam que as tarifas enfraquecerão a economia agrícola. *Com informações da Dow Jones Newswires*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado