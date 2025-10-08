Topo

Polícia conclui inquérito sem indiciar ninguém por queda de balão em SC

Acidente com balão em Praia Grande (SC) deixou 8 mortos e cinco feridos; 13 sobreviveram - Reprodução
Acidente com balão em Praia Grande (SC) deixou 8 mortos e cinco feridos; 13 sobreviveram Imagem: Reprodução
Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 09h44

A Polícia Civil de Santa Catarina não indiciou ninguém pela queda do balão que deixou oito pessoas mortas no sul do estado em junho deste ano.

O que aconteceu

Para a polícia não ficou provada a existência de conduta humana que tenha causado o incêndio no voo que culminou na queda. O inquérito policial foi concluído sem indiciamento e divulgado hoje pela Polícia Civil.

A polícia ouviu mais de 20 pessoas durante a investigação. Entre os ouvidos estavam testemunhas, sobreviventes, piloto, representante dos fabricantes de balão e do extintor que estava presente no voo.

O conjunto de provas também não foi capaz de concluir que houve crime, segundo a polícia. Além dos envolvidos no episódio, laudos periciais, de necropsia e até análise de um óculos de sol inteligente com gravação do momento do incidente foram colhidos e analisados.

O UOL tenta contato com o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) para saber se ainda assim vai apresentar o caso à Justiça. Havendo manifestação, este texto será atualizado.

Oito pessoas morreram

O balão caiu com 21 pessoas a bordo.Oito pessoas acabaram morrendo e 13 sobreviveram.

O voo era operado pela empresa Sobrevoar. O balão decolou em 21 de junho, feriado de Corpus Christi, e caiu poucos minutos após a decolagem após um incêndio começar dentro do cesto.

