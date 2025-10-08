Companhias aéreas dos EUA se preparam para 3º dia de atrasos nos voos em meio à paralisação do governo

Por David Shepardson

BALTIMORE (Reuters) - As principais companhias aéreas dos Estados Unidos estão se preparando para um terceiro dia consecutivo de atrasos nos voos nesta quarta-feira, já que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA enfrenta problemas de pessoal acima do normal para os controladores de tráfego aéreo, à medida que o impasse sobre o financiamento do governo continua.

Houve quase 10.000 atrasos de voos no total na segunda e na terça-feira, muitos deles relacionados à redução da velocidade dos voos pela FAA devido a ausências de controladores de tráfego aéreo em instalações em todo o país, já que a paralisação do governo chegou ao seu oitavo dia.

Os problemas de pessoal de controle de tráfego aéreo durante essa paralisação surgiram mais cedo do que a última grande interrupção do financiamento do governo em 2019, durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, levando a escassez inesperada em cidades de todo o país.

O governador de Maryland, Wes Moore, e os democratas do Congresso pediram o fim da paralisação no Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington nesta quarta-feira, observando que os controladores de tráfego aéreo e os funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês) estão trabalhando sem remuneração. Moore, um democrata, disse que Trump "não conseguiu fechar um acordo" para manter o governo aberto.

O deputado Kwiesi Mfume, democrata, pediu uma legislação suplementar que garanta o pagamento dos controladores de tráfego aéreo durante uma paralisação do governo.

"As pessoas estão começando a se preocupar agora em voar e nós, como nação, nunca deveríamos chegar a esse ponto", disse ele.

Em 2019, durante uma paralisação do governo que durou 35 dias, o número de ausências de controladores e funcionários da TSA aumentou, pois os trabalhadores não receberam seus pagamentos, aumentando o tempo de espera nos postos de controle em alguns aeroportos. As autoridades foram forçadas a diminuir o tráfego aéreo em Nova York, o que pressionou os parlamentares a encerrar rapidamente o impasse.

Cerca de 13.000 controladores de tráfego aéreo e aproximadamente 50.000 funcionários da TSA ainda devem comparecer ao trabalho durante a paralisação do governo, mas não estão sendo pagos. Os controladores devem receber um pagamento parcial em 14 de outubro pelo trabalho realizado antes da paralisação.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse na segunda-feira que a FAA registrou um ligeiro aumento no número de controladores que tiraram licença médica e que a equipe de tráfego aéreo foi reduzida em 50% em algumas áreas desde o início da paralisação na semana passada.

Os EUA enfrentam escassez de controladores de tráfego aéreo há mais de uma década, e muitos controladores estavam trabalhando horas extras obrigatórias e semanas de seis dias, mesmo antes da paralisação. A FAA tem cerca de 3.500 controladores de tráfego aéreo a menos do que os níveis de pessoal previstos.

(Reportagem de David Shepardson)