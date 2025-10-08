Topo

Comissão de orçamento da Alemanha aprova compra de 20 jatos militares Eurofighter

08/10/2025 10h26

BERLIM (Reuters) - O comitê de orçamento da Alemanha aprovou nesta quarta-feira a aquisição de mais 20 jatos Eurofighter por cerca de 3,75 bilhões de euros, de acordo com o Ministério da Defesa.

A chamada parcela 5 de jatos Eurofighter será entregue à força aérea entre 2031 e 2034.

Dentro da aliança da Otan, os novos jatos são importantes para coleta de dados e guerra eletrônica, disse o parlamentar Andreas Schwarz, da coalizão social-democrata.

"Isso garantirá a capacidade operacional militar do Eurofighter até 2060", acrescentou.

No total, o comitê aprovou 14 propostas que ultrapassam o limite de 25 milhões de euros, para um valor de mais de 7 bilhões de euros, disse o ministério.

"Ao longo do ano, enviaremos mais projetos de armamento em escala considerável ao Bundestag alemão para dar continuidade ao impulso positivo nas aquisições para a prontidão operacional da Bundeswehr e o equipamento de nossos soldados de acordo com as necessidades", acrescentou o ministério.

O Bundestag é a câmara baixa do parlamento alemão. Já a Bundeswehr equivale às forças armadas da Alemanha.

(Reportagem de Holger Hansen; texto de Miranda Murray)

