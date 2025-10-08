Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

Topo

A ONU reduzirá em 25% suas forças de paz no mundo nos próximos meses ? ou seja, entre 13 mil e 14 mil efetivos a menos ? devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

A redução de 25% dos efetivos será dividida entre as 11 missões atualmente em curso, detalhou a fonte.

O orçamento das operações de manutenção da paz para 2025-2026 (de julho de 2025 a junho de 2026) é de aproximadamente 5,4 bilhões de dólares (R$ 28,8 bilhões, na cotação atual), dos quais 1,3 bilhão (R$ 6,9 bilhões) deve vir dos Estados Unidos e 1,2 bilhão (R$ 6,4bilhões) da China.

No entanto, desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, Washington anunciou cortes maciços em sua ajuda externa e a ONU aguardava as decisões sobre as operações de manutenção da paz.

Os Estados Unidos informaram à ONU que contribuirão para o orçamento deste ano com apenas 682 milhões de dólares (R$ 3,64 bilhões), dos quais 85 milhões (R$ 454 milhões) estão reservados para o futuro escritório de apoio da organização à nova missão internacional de combate às gangues no Haiti.

No total, a ONU antecipa um déficit de 16% a 17% do orçamento atual de manutenção da paz.

