Topo

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

08/10/2025 18h06

A ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis destacados no mundo nos próximos meses ? ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos ? devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

abd/vla/mr/dga/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas

Ratcliffe dá a Amorim 'três anos' para ter sucesso no Manchester United

Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

Governo exonera Sabino, Fufuca e Silvio Costa Filho para votação da MP do IOF

Sem dinheiro suficiente, ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP

É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas