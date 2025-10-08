CMSE prevê possibilidade de geração térmica adicional e uso mais acentuado da usina de Itaipu

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontou hoje que o atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN), se verificado um cenário desafiador, vai exigir a necessidade de geração térmica adicional, o aumento da produção das usinas hidrelétricas do São Francisco e o uso mais acentuado do reservatório da usina de Itaipu.

Esse cenário será confirmado se houver altas demandas por eletricidade e, ao mesmo tempo, baixa geração de energia eólica e condições hidrológicas desfavoráveis. A reunião de hoje tratou do tema do suprimento eletroenergético no país ao final do período seco de 2025.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou ainda que os reservatórios apresentaram uma evolução dentro do esperado ao longo de todo o período seco. Com isso, foi possível assegurar uma condição mais favorável ao SIN em relação ao ano anterior. As projeções indicam, ainda, que o atendimento energético segue garantido até março de 2026.

O Comitê solicitou que o ONS apresentasse os resultados da operação planejada durante a Prova Nacional Docente (PND) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ou seja, as providências de preparação do sistema elétrico em razão desses eventos.

Na reunião também são apresentados prognósticos. As previsões indicam que, para as próximas duas semanas, haverá ocorrência de chuva próxima da média histórica na bacia do Rio Paraná. Nas bacias dos rios São Francisco, Araguaia-Tocantins, Madeira, Uruguai e Jacuí, a previsão é de chuva abaixo da média.

Contato: renan.monteiro@broadcast.com.br