São Paulo tem alerta amarelo para chuvas e risco de deslizamento no litoral

Uma frente fria que se aproximou de São Paulo deixou parte do estado sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas até a manhã de amanhã.

O que aconteceu

Alerta vale para a região leste do estado, incluindo todo o litoral e a capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de acumulado de 50 milímetros de chuva e ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos é baixo, informou o Inmet. O alerta é válido até a manhã de amanhã.

Litoral paulista tem risco de deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil. O órgão estadual informou que a região, que já está com solo úmido, deve ter chuvas persistentes ao longo do dia.

Para a capital, que tem alerta para baixas temperaturas em vigor, o risco de chuvas vai até a sexta-feira. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a chuva deve acontecer em forma de pancadas moderadas e fortes, com potencial de rajadas de vento e formação de alagamentos.

No interior, as pancadas de chuva devem ser "caráter irregular e localizado", afirmou o Climatempo. Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais também têm zonas de instabilidade com chuva.

Deixe a sua casa imediatamente se:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinados ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 193.

Ações preventivas podem ajudar

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.