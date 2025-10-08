Chefe do FMI diz que economia global está "melhor do que se esperava", mas riscos permanecem

WASHINGTON (Reuters) - A economia mundial tem se mostrado mais resiliente do que o esperado apesar das tensões agudas causadas por vários choques, disse a chefe do Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira, prevendo apenas uma leve desaceleração do crescimento global neste ano e em 2026.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que a economia dos Estados Unidos evitou uma recessão temida por muitos especialistas há apenas seis meses. A economia dos EUA e muitas outras se mantiveram firmes graças a políticas melhores, um setor privado mais adaptável, tarifas de importação menos severas do que se temia - pelo menos por enquanto - e condições financeiras favoráveis, de acordo com um texto de seus comentários em um evento no Milken Institute, em Washington.

"Vemos o crescimento global desacelerando apenas ligeiramente neste ano e no próximo. Todos os sinais apontam para uma economia mundial que, de modo geral, resistiu às tensões agudas de vários choques", disse Georgieva em uma prévia da próxima edição do relatório Perspectiva Econômica Mundial do FMI.

Em julho, o FMI elevou sua previsão de crescimento global em 2025 em 0,2 ponto percentual, para 3,0%, e em 0,1 ponto percentual para 2026, a 3,1%.

O Fundo divulgará uma nova perspectiva na próxima terça-feira, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington. A reunião ocorre em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, abalou o comércio global com tarifas exorbitantes e reprimiu a imigração, e em que a inteligência artificial está transformando rapidamente a tecnologia e as perspectivas de trabalho.

A economia mundial está indo "melhor do que se esperava, mas pior do que o necessário", disse Georgieva, observando que o FMI prevê um crescimento global de aproximadamente 3% no médio prazo, bem abaixo da previsão de 3,7% antes da pandemia da Covid-19.

A incerteza está em níveis excepcionalmente altos e continua a aumentar, enquanto a demanda por ouro - um ativo tradicional de refúgio seguro para os investidores - está aumentando, disse Georgieva, acrescentando que as reservas de ouro monetário agora excedem 20% das reservas oficiais do mundo.

O choque tarifário dos EUA foi menos severo do que o inicialmente anunciado em abril, com a taxa tarifária ponderada do comércio dos EUA agora em torno de 17,5%, abaixo dos 23% em abril, e os países, em grande parte, evitando tarifas retaliatórias.

No entanto, as taxas tarifárias dos EUA continuam mudando, e a inflação dos EUA pode aumentar se as empresas começarem a repassar mais o custo das tarifas ou se uma enxurrada de mercadorias anteriormente destinadas aos EUA desencadear uma segunda rodada de aumentos de tarifas em outros lugares.

Os valores do mercado financeiro também estão caminhando para níveis vistos pela última vez durante a alta relacionada à internet há 25 anos, disse ela. Uma mudança abrupta no sentimento - como a que ocorreu durante a quebra das empresas ponto.com em março de 2000 - poderia reduzir o crescimento mundial, tornando a vida especialmente difícil para os países em desenvolvimento.

"Apertem os cintos", disse Georgieva, acrescentando: "A incerteza é o novo normal e veio para ficar."

ENDIVIDAMENTO

A chefe do FMI pediu aos países que elevem o crescimento de forma duradoura, impulsionando a produtividade do setor privado, consolidando os gastos fiscais e lidando com desequilíbrios excessivos, permitindo que reconstruam suas reservas de segurança para se prepararem para a próxima crise.

A dívida pública global deve ultrapassar 100% do PIB até 2029, disse Georgieva.

A concorrência é fundamental, juntamente com os direitos de propriedade favoráveis ao livre mercado, o estado de direito, fortes controles do setor financeiro e instituições responsáveis.

(Reportagem de Andrea Shalal e Paul Simão)