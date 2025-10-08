Chefe do FMI diz que dados dos EUA indicam abrandamento na economia

WASHINGTON (Reuters) - Dados econômicos recentes indicam um certo abrandamento na economia dos Estados Unidos, disse Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, nesta quarta-feira.

Georgieva, falando em um evento organizado pelo Milken Institute, disse que é fundamental que os EUA trabalhem para reduzir seu grande déficit federal.

Em um momento de grande incerteza econômica, ela disse que os países em todos os lugares precisam tanto de agilidade do setor privado quanto de bons dados governamentais e instituições fortes para garantir a igualdade de condições.

(Reportagem de Andrea Shalal)