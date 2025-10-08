Topo

Notícias

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

Estado de SP já registrou três mortes por intoxicação por metanol - Getty Images
Estado de SP já registrou três mortes por intoxicação por metanol Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 16h28

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os casos de contaminação de bebidas por metanol.

O que aconteceu

CPI foi criada a pedido da vereadora Zoe Martínez (PL). A comissão terá sete membros a serem indicados pelos líderes de bancadas.

Relacionadas

Relator vota por arquivar processo contra Eduardo no Conselho de Ética

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber barbeiro em casa

Ministros batem o pé para continuar com Lula e são punidos por PP e União

Ao menos 200 casos suspeitos de intoxicação estão em investigação em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, há 158 ocorrências em análise e três mortes (duas na capital e uma em São Bernardo do Campo).

Será a quinta CPI em atividade na casa. O número é o máximo permitido simultaneamente pelas regras da Câmara.

Além do metanol, vereadores investigam outros temas. Também são alvo de CPIs a questão dos bailes funk nas periferias (conhecidos como pancadões), as suspeitas de irregularidades ligadas a habitações de interesse social, os alagamentos no Jardim Pantanal e aa coleta de dados biométricos da população por empresas.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

Vídeo mostra funcionários correndo após estrutura do restaurante Jamile desabar em SP

'Não é hora de mudar de presidente': após pedir demissão, premiê francês defende permanência de Macron

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

TCU determina fiscalizar atuação de órgãos públicos para prevenir adulteração em bebidas

A "luta pela sobrevivência" das crianças no Haiti

STF suspende julgamento da Ferrogrão; placar está em 2 a 0 para liberar projeto

Com 2 votos a favor, STF adia julgamento de lei que viabiliza a Ferrogrão