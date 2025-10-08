Topo

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula

08/10/2025 18h53

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a retirada de pauta da Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, inviabilizando sua votação a tempo de impedir que ela perca sua validade e impondo, assim, uma derrota ao governo.

A medida teria de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado ainda nesta quarta-feira para que não caducasse.

Com a perda de validade da MP, o governo se depara com um constrangimento fiscal. Tal como inicialmente proposta pelo Executivo, a MP previa um aumento de arrecadação de R$20,9 bilhões em 2026, mas o texto já havia sido parcialmente desidratado em votação em comissão mista na terça-feira.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito)

