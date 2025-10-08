Topo

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As liberações seguem a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Normalmente, os depósitos acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Em dezembro, no entanto, o calendário é adiantado para que todas as famílias recebam antes do Natal, com encerramento até o dia 10.

Datas de pagamento em outubro

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos repasses

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): complemento para garantir renda mínima de R$ 600 por domicílio;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Regras para manter o benefício

Para continuar recebendo, os inscritos precisam cumprir exigências ligadas à saúde e à educação, como:

assegurar matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação atualizada conforme o calendário nacional.

O descumprimento dessas condições — como faltas frequentes na escola ou vacinas atrasadas — pode gerar suspensão temporária do auxílio. Por isso, é fundamental manter todas as obrigações em dia para evitar bloqueios nos pagamentos.

