Topo

Notícias

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

São Paulo, 08

08/10/2025 21h56

O ministro do Turismo, Celso Sabino, rebateu nesta quarta-feira, 8, as críticas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que o chamou de "imoral" e "traidor" por permanecer no governo Lula após o desembarque do partido dos dois, o União Brasil. Em tom de ironia, Sabino respondeu: "Quando ele tiver 1,5% na pesquisa eu respondo ele".

O comentário de Sabino ocorreu após reunião da Executiva Nacional da legenda, em Brasília, e faz referência a uma frase dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em debate presidencial de 1989 de que ele e Caiado participavam.

Na ocasião, Lula se recusou a direcionar uma pergunta para o atual governador goiano. "Quando você crescer no percentual eu faço. Quando ele chegar a 1,5% eu faço", disse. Atualmente, Caiado é pré-candidato à Presidência pelo União.

Em conversa com jornalistas depois da reunião da Executiva, o governador reagiu à provocação: "Até a frase é do Lula', disse Caiado. "(Sabino) É uma pessoa que nós chamamos na vida política de caráter líquido, ele toma forma do frasco. E ele tomou a forma do frasco do PT, esse que é o caráter dele, então essa é a diferença, porque eu tenho uma vida de 40 anos na vida pública", completou.

Ao deixar o local, o governador também apontou "incoerência" na decisão de Sabino de permanecer no governo mesmo após o ultimato da sigla. "Não se trata de pesquisa eleitoral, se trata de dignidade. Um filiado não pode servir a dois senhores: ou está com Lula, ou está com o União Brasil. Essa dubiedade corrói a credibilidade de qualquer partido".

Como mostrado pelo Estadão, o União decidiu afastar o ministro do Turismo das funções partidárias, destituí-lo do diretório do partido no Pará e processo disciplinar contra ele no Conselho de Ética. Mesmo com as punições internas, Sabino seguirá no cargo e pode permanecer no partido ou migrar para outra legenda visando as eleições de 2026.

"Se ele quer ficar no PT, tudo bem, filie-se ao PT. Agora, a pessoa está fazendo o jogo do PT e quer ser filiado ao União Brasil? Não é coerente. Não tem fidelidade partidária, tem fidelidade ao cargo", disse Ronaldo Caiado.

Já Celso Sabino defendeu a continuidade do trabalho à frente da pasta. "Nós estamos a 30 dias da realização da COP-30, a maior reunião diplomática que existe no planeta. Eu não vejo como oportuno que a gente tenha uma interrupção no trabalho que vem sendo feito", disse.

O União Brasil e o PP, que formam a federação União Progressista, anunciaram em setembro a saída da base governista e pediram que todos os filiados deixassem cargos ocupados na gestão. Assim como Sabino, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), também resistiu à orientação e foi afastado de suas funções partidárias.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Conselho de Ética da Câmara rejeita cassação de Janones por camiseta contra anistia

Moraes manda devolver à PF armas apreendidas com réu da tentativa de golpe

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

Congresso argentino limita decisões unilaterais de Milei ao aprovar lei que veta decretos

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Primeira fase de cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Netanyahu e Trump comemoram cessar-fogo em Gaza como "conquista histórica"

Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)

Operação apreende bebidas alcoólicas clandestinas na zona norte do Rio