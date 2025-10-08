Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 15,011 bilhões em setembro, revela BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 15,011 bilhões em setembro, informou o Banco Central (BC) na manhã desta quarta-feira, 8. Os depósitos somaram R$ 356,555 bilhões, e as retiradas, R$ 371,566 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,434 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,010 trilhão.

No acumulado do ano até setembro, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 78,469 bilhões, com R$ 3,224 trilhões em retiradas e R$ 3,146 trilhões em depósitos. O rendimento em 2025, de janeiro a setembro, é de R$ 56,629 bilhões, de acordo com o BC.