BYD expande presença na América do Sul com lançamentos na Argentina

Por Leila Miller e Lucinda Elliott

BUENOS AIRES (Reuters) - A BYD anunciou nesta quarta-feira início das vendas de carros elétricos na Argentina, aproveitando a suspensão das tarifas de importação para veículos elétricos e híbridos no país e aumentando sua presença em rápido crescimento na América do Sul.

Os modelos à venda são o SUV elétrico Yuan Pro, SUV híbrido plug-in Song Pro e o Dolphin Mini. Todos eles têm um preço de menos de US$16.000 na origem, sem impostos e taxas, para aproveitar uma nova medida do governo argentino que permite até 50.000 veículos elétricos e híbridos sem tarifas em 2026.

As marcas chinesas dominam esse setor e a Argentina disse que espera que importações de cerca de 40.000 veículos elétricos e híbridos no país até o final de janeiro.

Normalmente, os carros importados de marcas que não têm operações de fabricação na Argentina ou em outros membros do Mercosul, que inclui o Brasil, pagam uma tarifa de 35%.

Stephen Deng, gerente nacional da BYD na Argentina, disse que a montadora pode atualmente importar cerca de 7.800 carros elétricos e híbridos sob uma alocação que lhe foi dada pela Argentina.

"Vemos um grande potencial no longo prazo para a Argentina desenvolver a eletromobilidade", disse Deng à Reuters no evento de lançamento da marca nesta quarta-feira, chamando a nova política de uma "tremenda oportunidade".

A Argentina tem o segundo maior mercado de automóveis da América do Sul, depois do Brasil, mas também tem a menor penetração de veículos elétricos da região.

De janeiro a agosto de 2025, apenas 486 carros elétricos de um total de 421.000 foram vendidos na Argentina, de acordo com Felipe Munoz, analista automotivo da JATO Dynamics. Durante anos, os importadores enfrentaram taxas de câmbio desfavoráveis para importar veículos elétricos, forçando muitos consumidores a comprarem carros com motor a combustão fabricados localmente.

O mercado geral de automóveis da Argentina cresceu 60,4% nos primeiros nove meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado por reduções de tarifas e melhores linhas de crédito, segundo dados do setor.

"Em meio a todos esses altos e baixos, continuamos a vender veículos em um ritmo mais do que aceitável", disse Sebastian Beato, presidente da Associação de Concessionárias Automotivas da Argentina (ACARA), citando as oscilações cambiais e a turbulência política.