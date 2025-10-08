Topo

Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

26.jun.2024 - Fernando Sabag Montiel, um dos réus na tentativa de homicídio da ex-presidente argentina Cristina Kirchner
26.jun.2024 - Fernando Sabag Montiel, um dos réus na tentativa de homicídio da ex-presidente argentina Cristina Kirchner Imagem: LUIS ROBAYO / AFP
08/10/2025 15h19

A Justiça da Argentina condenou hoje o brasileiro Fernando Sabag Montiel a dez anos de prisão pela tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner, em 1º de setembro de 2022.

O que aconteceu

Além dele, sua namorada, Brenda Uliarte, recebeu uma pena de oito anos de prisão. O casal estava preso desde a época do ataque.

Ambos responderam por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a promotoria, o crime foi agravado por dolo, violência de gênero em forma de violência política e uso de arma de fogo. A acusação pedia pena de 15 anos de prisão para Fernando e de 14 anos para Brenda.

Brasileiro — que mora na Argentina desde criança — disse algumas vezes desde atentado que matar Cristina Kirchner era "ato de justiça". Mesmo assim, na audiência, ele alegou irregularidades na investigação. "Este caso foi armado e isso é conhecido. Eles plantaram uma arma", disse antes da leitura da sentença.

Relembre o crime

Kirchner cumprimentava apoiadores quando foi surpreendida pelo agressor armado. A ação ocorreu na noite de 1º de setembro de 2022, quando ela chegava à sua casa, no bairro de Recoleta, em Buenos Aires, após participar de uma sessão do Senado.

Fernando aproximou-se da ex-presidente com a arma e puxou o gatilho a cerca de 15 centímetros de distância dela, mas tiro não disparou. Kirchner se assustou e levou a mão no rosto. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança.

Fernando tentou fugir, mas foi impedido por um grupo de pessoas. Na sequência, ele foi preso e a arma foi recuperada caída no chão, com cinco balas dentro.

Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

