Brasil tem fluxo cambial negativo de US$223 milhões em setembro, diz BC

08/10/2025 14h39

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$223 milhões em setembro, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$780 milhões em setembro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de setembro foi positivo em US$557 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 29 de setembro a 3 de outubro, o fluxo cambial total foi negativo em US$1,056 bilhão.

No acumulado do ano até 3 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$17,609 bilhões.

(Por Fabrício de Castro)

