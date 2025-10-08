Brasil tem fluxo cambial negativo de US$223 milhões em setembro, diz BC
SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$223 milhões em setembro, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.
Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.
Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$780 milhões em setembro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.
Pelo canal comercial, o saldo de setembro foi positivo em US$557 milhões.
SEMANA
Na semana passada, de 29 de setembro a 3 de outubro, o fluxo cambial total foi negativo em US$1,056 bilhão.
No acumulado do ano até 3 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$17,609 bilhões.
(Por Fabrício de Castro)