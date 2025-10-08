Topo

Notícias

Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol

08/10/2025 18h51

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta (8), que foram confirmados, até agora, 24 casos de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas adulteradas no Brasil. 

Cinco mortes foram confirmadas, todas em São Paulo. Outros 11 casos estão em investigação (seis em São Paulo, uma em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco e uma na Paraíba). 

Notificações

Notícias relacionadas:

Na segunda-feira (6), existiam 17 confirmações de contaminação por metanol e 217 notificações. Esse número subiu para 259 suspeitas, sendo que, nesse momento, há 235 em investigação. 

Outras 145 suspeitas foram descartadas. Ainda de acordo com o governo, os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos que registraram casos confirmados de intoxicação pela substância.

Suspeitas 

Entre os casos confirmados, são 20 pessoas em São Paulo, três no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.

A respeito das suspeitas em investigação, a maioria está em São Paulo (181 registros). Ainda há avaliação de casos em:

  • Pernambuco (24),
  • Paraná (5),
  • Rio de Janeiro (5),
  • Rio Grande do Sul (4),
  • Mato Grosso do Sul (4),
  • Piauí (4),
  • Espírito Santo (3),
  • Goiás (2),
  • Acre (1),
  • Paraíba (1) e
  • Rondônia (1).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Catar confirma 'acordo alcançado' para 1ª fase de cessar-fogo em Gaza

Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz

Hamas diz que chegou a um acordo em Gaza e pede que Israel garanta sua implementação

Netanyahu anuncia que reunirá governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

Intoxicação por metanol: Brasil tem 24 casos confirmados em 3 Estados

Israel e Hamas assinam 1ª fase do acordo de paz em Gaza

Netanyahu diz que convocará governo para aprovar acordo com Hamas

Como atuavam os operadores de rota do tráfico do PCC; 5 são presos em SP e MS

Lula diz que derrubada de MP da taxação foi contra equilíbrio fiscal e justiça tributária

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Hamas diz que foi alcançado 'acordo que prevê o fim da guerra em Gaza'